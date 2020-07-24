С Россией необходимо работать ради безопасности во всем мире, считает Помпео

Глава госдепа США Майк Помпео в пятницу заявил о важности сотрудничества с Россией, поскольку оно может способствовать обеспечению безопасности во всем мире.
"Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты", - заявил Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона.
По его словам, Россия также может помочь США в решении возникших проблем с КНР.
Кроме того, Помпео выразил надежду на то, что ведущийся между Россией и США диалог по стратстабильности "создаст следующее поколение соглашений о контроле над вооружениями".
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