С Россией необходимо работать ради безопасности во всем мире, считает Помпео

Глава госдепа США Майк Помпео в пятницу заявил о важности сотрудничества с Россией, поскольку оно может способствовать обеспечению безопасности во всем мире.

"Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты", - заявил Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона.

По его словам, Россия также может помочь США в решении возникших проблем с КНР.

Кроме того, Помпео выразил надежду на то, что ведущийся между Россией и США диалог по стратстабильности "создаст следующее поколение соглашений о контроле над вооружениями".