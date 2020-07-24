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Дальнее зарубежье 24.07.2020 10:45

С Россией необходимо работать ради безопасности во всем мире, считает Помпео

Глава госдепа США Майк Помпео в пятницу заявил о важности сотрудничества с Россией, поскольку оно может способствовать обеспечению безопасности во всем мире.

"Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты", - заявил Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона.

По его словам, Россия также может помочь США в решении возникших проблем с КНР.

Кроме того, Помпео выразил надежду на то, что ведущийся между Россией и США диалог по стратстабильности "создаст следующее поколение соглашений о контроле над вооружениями".

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Тэги: США, ПОМПЕО, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]