Цены на нефть умеренно растут после снижения накануне, Brent - $43,46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после двухдневного снижения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 составляет $43,46 за баррель, что на $0,15 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,98 (2,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,06 (0,15%) - до $41,13 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,83 (2%).

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей. Помимо этого, "почти во всех категориях спроса" наблюдалось снижение, отмечает старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Это снижение усилит опасения в связи с ростом случаев COVID в США и возможными экономическими проблемами", - передает его слова MarketWatch.

В четверг министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек. При этом аналитики ожидали, что количество заявок составит 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений.

"Нефтяные цены упали на фоне роста опасений по поводу торможения экономического восстановления. Превысившее ожидания число заявок на пособие по безработице привело к распродаже на фондовых рынках и снижению рисковых активов", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, "недавние положительные новости о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19 могут позволить инвесторам сфокусироваться на восстановлении баланса в долгосрочной перспективе", считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

В среду Pfizer сообщила, что власти США приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармацевтическая компания разрабатывает совместно с германской BioNTech.