США отрицают, что американский истребитель, сопровождавший иранский пассажирский самолет, опасно сблизился с ним

Истребитель F-15 ВВС США не нарушал международных правил при сопровождении в небе над Сирией пассажирского лайнера иранской авиакомпании Mahan Air, заявило Центральное командование вооруженных сил США.

Представитель командования Билл Урбан сказал, что F-15 "провел стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air с безопасного расстояния около 1000 метров от авиалайнера".

"Осмотр проводился в целях обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф. После того, как пилот F-15 идентифицировал самолет как пассажирский, истребитель отошел от лайнера на безопасную дистанцию", - заявил он, и добавил, что перехват был осуществлен в соответствии с международными стандартами над сирийским районом, где размещены американские военные.

Накануне два американских истребителя приблизились к иранскому пассажирскому самолету над сирийским воздушным пространством, пилот гражданского лайнера был вынужден резко изменить высоту полета, чтобы избежать столкновения. В результате маневра пострадали несколько пассажиров, сообщило иранское информационное агентство IRIB.

Командир экипажа пассажирского самолета связался с истребителями и предупредил их о необходимости сохранения безопасной дистанции, пилоты военных самолетов идентифицировали их как самолеты ВВС США, говорится в сообщении.

Иранский самолет совершал рейс по маршруту Тегеран - Бейрут и в итоге благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что в связи с инцидентом Тегераном будут приняты необходимые правовые и политические меры.