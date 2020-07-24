Узбекский лидер заявил о необходимости продлить карантин по коронавирусу в стране

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился на продление карантина по коронавирусу COVID-19 в стране, сообщают в пятницу узбекские СМИ по итогам селекторного совещания, которое глава государства провел накануне вечером.
"В целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений", - говорится в сообщении.
Ранее в Узбекистане из-за роста числа инфицированных коронавирусом было принято решение об усилении карантинных ограничений с 10 июля по 1 августа.
По данным СМИ, глава государства обратил внимание на растущее число больных в тяжелом состоянии, учащение случаев пневмонии и сообщил о предпринимаемых в этой связи мерах.
"Даны соответствующие поручения по созданию дополнительных лечебных мест, системной организации лечения бессимптомных больных на дому, обеспечению их необходимыми медикаментами и продуктами питания, а также совершенствованию системы скорой помощи", - говорится в сообщении.
Президент Узбекистана заявил, что в последние дни для лечения коронавируса по республике было выделено 46,5 тысячи дополнительных койко-мест, ведется работа по подготовке еще 31 тыс. коек, закуплено дополнительно 397 машин "скорой помощи", в течение месяца будет доставлено на места еще 409 машин.
По его данным, в стране 5 тыс. врачей и 9 тыс. медсестер, включая преподавателей медицинских вузов и колледжей, научных сотрудников и специалистов на пенсии, привлечены к лечению и консультированию пациентов.
"Мы привлекаем на борьбу с инфекцией не только наших специалистов, но и ведущих профессоров и экспертов из-за рубежа, которые консультируют посредством видеоконференцсвязи", - сказал Мирзиеев.
Президент поблагодарил врачей, которые, рискуя жизнью и здоровьем, борются с COVID-19. Он также сообщил, что подписал указ о награждении группы медицинских работников, сотрудников МВД, Минобороны, Национальной гвардии и МЧС, которые "проявили мужество в деле охраны здоровья и сохранения жизни населения, сдерживания распространения инфекции", говорится в сообщении.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Узбекистане составляет 18 тыс. 986, выздоровели 10 тыс. 149 человек, скончались 103 человека. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
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