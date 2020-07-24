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Здравоохранение 24.07.2020 09:55

Число жертв коронавируса в мире превысило 632 тыс., число инфицированных - 15,4 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло, по состоянию на 9:00 пятницы, 632 тыс. 178 человек, увеличившись за сутки на 8 тыс. 804, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на утро четверга, этот показатель равнялся 7 тыс. 620.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 9:00 пятницы, насчитывалось 15 млн 446 тыс. 800 инфицированных СOVID-19, рост за сутки составил 219 тыс. 265 против 320 тыс. 933 по состоянию на 8:00 четверга, излечились 8,76 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 9:00 в пятницу суммарно выявлено 4 млн 034 тыс. 102 заболевших (рост за сутки - 63 тыс. 496), скончались 144 тыс. 242 (рост за сутки - 1 тыс. 198), излечились более 1,23 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 287 тыс. 475 (рост за сутки - 59 тыс. 961), умерли 84 тыс. 082 (рост за сутки - 1 тыс. 311), вылечены более 1,6 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число больных выросло с 1 млн 238 тыс. 798 до 1 млн 288 тыс. 108, число летальных исходов достигло 30 тыс. 601, выздоровели более 800 тыс.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 639 человек, заразился 298 тыс. 731 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 81,7. В США на 1 млн населения скончался 445 человек, Бразилии - 396, Индии - 22, Великобритании - 671.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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