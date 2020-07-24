Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 104

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 19 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 104, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 936 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 268 человек. Выздоровели 912, скончались от коронавирусной инфекции 16 человек.