США примут дополнительные меры по обеспечению безопасности дипмиссий Азербайджана – посол в Баку

Посольство США в Баку поднимет перед Вашингтоном вопрос обеспечения безопасности дипломатических миссий Азербайджана в Соединенных Штатах Америки, заявил посол США Ли Литценбергер.

Литценбергер на встрече с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым отметил, что он осведомлен об инциденте в Лос-Анджелесе и глубоко сожалеет об этих событиях, сообщает пресс-служба МИД.

"Есть неопровержимые доказательства того, что провокация была проведена непосредственно агрессивными армянскими демонстрантами и невозможно оправдать нападение большого количества армян на азербайджанцев, собравшихся там для мирного протеста. Это неприемлемо и не должно происходить в Соединенных Штатах", - сказал Литценбергер.

Посол добавил, что правоохранительные органы Лос-Анджелеса извинились за провокацию Армении и неспособность предотвратить ее, и что этот вопрос будет расследован и будут приняты соответствующие меры.

В свою очередь, Халафов выразил разочарование тем фактом, что полиция США не предотвратила нападение на членов азербайджанской общины, собравшихся на мирный протест.

"Нападение на невинных патриотических азербайджанцев со стороны армянских радикальных группировок перед полицейскими силами наносит ущерб репутации США. Азербайджанская сторона решительно протестовала против этого и осуждает тех, кто не выполнил свои юридические обязательства. Правительство США должно было привлечь к ответственности армянские радикальные группировки, которые совершили эти преступления, и дать правовую оценку этим провокациям", - отметил замминистра.

Халафов подчеркнул необходимость расследования инцидентов, которые нарушили неприкосновенность и безопасность посольства и генерального консульства Азербайджана в Лос-Анжелесе, и подчеркнул необходимость правовой оценки действиям виновных.

Как сообщалось ранее со ссылкой на посольство Азербайджана в США, представители армянской радикальной партии "Дашнакцутюн" 21 июля устроили беспорядки перед зданием Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, напали на представителей азербайджанской общины. "Армянские дашнаки, проживающие в Лос-Анджелесе, 21 июля окружили здание Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и пытались провести акцию протеста против нашей страны с агрессивными и провокационными лозунгами. Члены азербайджанской общины в Калифорнии оказали сопротивление сотням армян и помешали их провокации", - отмечалось в сообщении.

Согласно данным дипмиссии, дашнаки попытались атаковать азербайджанцев. "На защиту азербайджанцев встал отряд полиции, пытаясь оградить их от нападения армян. В ходе столкновения 7 азербайджанцев, в том числе одна женщина, получили различные травмы, один полицейский получил травму головы. Четверо из пострадавших обратились в больницы", - подчеркивается в сообщении.

Генеральный консул Насими Агаев связался с главой департамента полиции Лос-Анджелеса Мишелем Муром, выразив крайнее недовольство тем фактом, что полиция не смогла полностью обеспечить безопасность азербайджанцев. В ответ Мур принес свои извинения за инцидент, отметив, что проблема будет серьезно расследована и будет создана специальная следственная группа. Посольство сообщает, что была создана следственная группа и ведется расследование. "Генконсул поднял этот вопрос перед мэром Лос-Анджелеса и другими должностными лицами и потребовал, чтобы были приняты соответствующие меры для немедленного установления личности виновных и привлечения их к ответственности", - подчеркивает дипмиссия.

А. Мамедов