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Карабахский конфликт 24.07.2020 10:41

Армения хочет сорвать переговоры по Карабаху - МИД Азербайджана

Армения является основным источником для безопасности в регионе, Ереван стремится остановить переговоры по Карабаху, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Мнения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 23 июля, являются еще одним ударом по переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который осуществляют сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Таким образом, руководство Армении хочет остановить переговорный процесс. Его (Пашиняна – ИФ) предыдущие выступления и заявления показывают, что Армения против переговорного процесса, заявляя об изменении формата переговоров. Однако формат переговоров изменить нельзя. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны оценить ее соответствующим образом. Сопредседатели должны занять прямую позицию в отношении заявления Армении, которое нарушает переговорный процесс”, говорится в заявлении Абдуллаевой.

Касательно речи Пашиняна о принципе самоопределения народов, вопреки сути переговоров, то это, считает Абдуллаева, что еще одна попытка исказить формат переговоров. «Попытки Армении как государства-агрессора навязать свои условия для переговоров неприемлемы», - добавила она.

По ее словам, намерения Армении продолжать работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для мирного урегулирования конфликта после заявлений, которые подорвали процесс переговоров, является очередной ложью Пашиняна.

«В своем выступлении премьер-министр Армении также выдвигает необоснованные обвинения против Турции. Турция - это страна, которая способствует стабильности и безопасности в регионе. Турция является членом Минской группы ОБСЕ, Турция поддерживает справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основе норм и принципов международного права, Устава ООН и известных резолюций Совета Безопасности ООН. Партнерство и совместные проекты, реализуемые Азербайджаном и Турцией, способствуют развитию, стабильности и процветанию региона. Именно Пашинян и его политика угрожают миру, стабильности и безопасности в регионе. Пашинян несет личную ответственность за напряженность в регионе», - подчеркнула Абдуллаева.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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