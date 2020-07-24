Патриарх Кирилл призвал к диалогу Азербайджан и Армению

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к сторонам армяно-азербайджанского конфликта с призывом вести диалог и не идти на поводу у экстремистов.

"Сегодня Русская Православная Церковь призывает обе стороны конфликта к диалогу. Религиозными общинами Армении и Азербайджана накоплен опыт выстраивания такого диалога, который сейчас очень востребован. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе", - говорится в заявлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

По мнению предстоятеля, новая война на Кавказе "неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия".

Патриарх отметил, что Русская церковь уже много лет ведёт миротворческую деятельность в урегулировании карабахского конфликта в трехсторонних диалогах, и это позволяет ему обратиться к религиозным лидерам Азербайджана и Армении. "Прошу вас, дорогие братья, сохранить те достижения, которые нам удалось закрепить в ходе братских встреч", - пишет глава РПЦ.

По его словам, Русская церковь горячо молится, чтобы конфликт как можно скорее окончился. "Надеемся, что братские нам народы Армении и Азербайджана найдут в себе силы и мудрость прекратить вражду, снизить градус недоверия и достичь взаимоприемлемых решений по разделяющим проблемам", - сказано в заявлении.