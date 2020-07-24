Французский министр обороны Флоранс Парли в пятницу заявила, что у Франции в скором времени появятся спутники патрулирования, способные распознавать и устанавливать ответственных за "недружественные маневры" в космосе.

"В скором времени у нас будут небольшие спутники для патрулирования, которые позволят нам обнаруживать и устанавливать организаторов этих недружественных маневров", - сказала Парли в интервью изданию "Прованс".

По ее словам, эти спутники будут оснащены камерами обзором в 360 градусов и специальными мощными лазерами, что позволит удерживать на расстоянии "тех, кто пытается приблизиться к ним слишком близко".

Ожидается, что в пятницу министр обороны Франции объявит об изменении названия военно-воздушных сил страны, которые отныне будут называться военно-космическими силами.

Парли напомнила, что в 2017 году российский спутник под называнием "Луч-Олимп" пытался приблизиться к итальянско-французскому спутнику. "Это свидетельствовало о том, что спутники могут приближаться к нашим, чтобы их заглушить или нанести им ущерб, и даже уничтожить", - указала она.

"Мы должны, прежде всего, точно знать ситуацию в космосе в непосредственной близости от наших спутников, что требует современного оборудования", - сказала глава минобороны Франции.

В этом контексте министр указала на то, что Франция имеет "право разрабатывать методы самообороны" в космосе.

"Риск уничтожения и преднамеренного нарушения работы одного или нескольких наших спутников, будь то военные или гражданские, является элементом, который может нанести ущерб нашему суверенитета и нашей безопасности", - сказала Парли.