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СНГ 24.07.2020 13:30

Путин и Трамп в ходе вчерашнего разговора не обсуждали нефтяные вопросы, речь шла о стратстабильности и контроле над вооружениями - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали нефтяные вопросы, главной темой их разговора накануне была стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не перекликаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, перекликаются ли как-то разговор Путина и Трампа с разговором президента США с наследным принцем Саудовской Аравии, который состоялся ранее.

Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли в этот раз Путин и Трамп нефтяную тему. "Нет, там главная тема была - вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он дальнейших комментариев о разговоре президентов России и США он воздержался, заметив, что было достаточно обширное сообщение Кремля по результатам этого разговора. "Больше мне добавить нечего", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, США, РАЗГОВОР, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]