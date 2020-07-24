Путин и Трамп в ходе вчерашнего разговора не обсуждали нефтяные вопросы, речь шла о стратстабильности и контроле над вооружениями - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали нефтяные вопросы, главной темой их разговора накануне была стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не перекликаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, перекликаются ли как-то разговор Путина и Трампа с разговором президента США с наследным принцем Саудовской Аравии, который состоялся ранее.
Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли в этот раз Путин и Трамп нефтяную тему. "Нет, там главная тема была - вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Он дальнейших комментариев о разговоре президентов России и США он воздержался, заметив, что было достаточно обширное сообщение Кремля по результатам этого разговора. "Больше мне добавить нечего", - сказал он.
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