Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора не затрагивали тему новых американских санкций в отношении проекта "Северный поток 2", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать, поднималась ли тема санкций против "Северного потока-2" во время телефонного разговора, Песков сказал: "Вы знаете, что Путин традиционно не является инициатором обсуждения вопроса о каких-либо санкциях в отношении нашей страны, экономических проектов, осуществляемых при нашем участии".

На уточняющий вопрос, поднимал ли Трамп тему "Северного потока 2", Песков ответил отрицательно.