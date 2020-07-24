Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора не затрагивали тему новых американских санкций в отношении проекта "Северный поток 2", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На просьбу прокомментировать, поднималась ли тема санкций против "Северного потока-2" во время телефонного разговора, Песков сказал: "Вы знаете, что Путин традиционно не является инициатором обсуждения вопроса о каких-либо санкциях в отношении нашей страны, экономических проектов, осуществляемых при нашем участии".
На уточняющий вопрос, поднимал ли Трамп тему "Северного потока 2", Песков ответил отрицательно.
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