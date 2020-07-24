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ТЭК 24.07.2020 14:17

Путин и Трамп не обсуждали тему новых санкций США в отношении "Северного потока 2" в ходе разговора в четверг - Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора не затрагивали тему новых американских санкций в отношении проекта "Северный поток 2", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать, поднималась ли тема санкций против "Северного потока-2" во время телефонного разговора, Песков сказал: "Вы знаете, что Путин традиционно не является инициатором обсуждения вопроса о каких-либо санкциях в отношении нашей страны, экономических проектов, осуществляемых при нашем участии".

На уточняющий вопрос, поднимал ли Трамп тему "Северного потока 2", Песков ответил отрицательно.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, СЕВПОТОК2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]