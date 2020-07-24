Эстония получила от США еще 92 ракеты Raytheon Javelin

Силы обороны Эстонии получили от США дополнительно 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin, сообщили в пятницу в посольстве США в Таллине.
Поставка осуществлена в рамках контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и министерством обороны США, отмечают в диппредставительстве.
В апреле Эстония уже получила от США 128 Raytheon Javelin.
"Поставка является продолжением повышения оборонительного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО", - отмечает посольство.
Поставки ракет финансируются в рамках программы Building Partner Capacity Европейского командования США.
Военная помощь США Эстонии составила за последние несколько лет более 190 миллионов долларов.
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