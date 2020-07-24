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Эстония получила от США еще 92 ракеты Raytheon Javelin

Силы обороны Эстонии получили от США дополнительно 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin, сообщили в пятницу в посольстве США в Таллине.

Поставка осуществлена в рамках контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и министерством обороны США, отмечают в диппредставительстве.

В апреле Эстония уже получила от США 128 Raytheon Javelin.

"Поставка является продолжением повышения оборонительного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО", - отмечает посольство.

Поставки ракет финансируются в рамках программы Building Partner Capacity Европейского командования США.

Военная помощь США Эстонии составила за последние несколько лет более 190 миллионов долларов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]