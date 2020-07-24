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Бизнес и законодательство 24.07.2020 13:31

AzerGold в I полугодии увеличил добычу золота на 20,3%, серебра – на 40,9%

ЗАО «AzerGold» в I-ом полугодии 2020 года добыло 28,5 тыс. унций золота и 62 тыс. унций серебра, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

«В I-ом полугодии 2020 года AzerGold добыло 28,5 тыс. унций золота и 62 тыс. унций серебра. Рост объема добычи золота по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 20,3%, серебра – 40,9%», - отметили в компании.

По данным AzerGold, в I-ом полугодии 2020 года общество экспортировало 25,1 тыс. унций золота и 55,6 тыс. унций серебра.

«Доходы компании от экспорта драгметаллов в I-ом полугодии 2020 года составили $43,2 млн (73,5 млн манатов), что на 41% выше показателя аналогичного периода прошлого года», - сообщили в обществе.

Налоговые платежи AzerGold в госбюджет в январе-июне 2020 года составили 4,5 млн манатов, отчисления в Госфонд социальной защиты – 1 млн манатов.

Ранее глава ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов сообщил, что в 2019 году AzerGold добыло 55,2 тыс. унций золота и 103 тыс. унции серебра. В 2019 году общество реализовало на международном рынке 59,6 тыс. унций золота и 14,6 тыс. унций серебра.

В 2020 году «AzerGold» планирует добычу золота и серебра по AzerGold на уровне прогноза продаж - 55,2 тыс. унций золота и 103,7 тыс. унций серебра

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

В настоящее время AzerGold осуществляет добычу и экспорт золота и серебра только с месторождения Човдар в рамках этапа наземной разработки.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERGOLD, ДРАГМЕТАЛЛЫ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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