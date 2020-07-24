Страховщики Азербайджана в I полугодии увеличили премии на 11%, выплаты – на 55%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июне 2020 года составили 400 млн 959 тыс. манатов, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 273 млн 514,7 тыс. манатов (рост на 13,1%) или 68,2% всех премий по рынку.

При этом по страхованию жизни премии составили 131 млн 499,3 тыс. манатов (рост на 19,6%), по страхованию иному, чем жизнь – 142 млн 15,4 тыс. манатов (рост на 7,7%).

По обязательным видам страхования премии в январе-июне составили 127 млн 444,3 тыс. манатов (рост на 6,6%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (112 млн 74,8 тыс. манатов), медицинскому страхованию (71 млн 531,8 тыс. манатов) и ОСАГО (40 млн 167,8 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 55,8% поступлений страховщиков.

За январь-июнь 2020 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 184 млн 842,7 тыс. манатов, что на 55,2% больше показателя 6 месяцев прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 153 млн 829,9 тыс. манатов (рост на 84,7%) или 83,2% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 108 млн 316,4 тыс. манатов (рост в 2,7 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 45 млн 513,5 тыс. манатов (рост на 5,5%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июне 2020 года составили 31 млн 12,7 тыс. манатов (спад на 13,5%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (107 млн 766,5 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (35 млн 488,7 тыс. манатов) и ОСАГО (25 млн 303,3 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 91,2% всех возмещений по рынку.

На конец июня 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имела 21 страховая компания.

А.Мамедов