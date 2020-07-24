Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с днем рождения, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.