Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с днем рождения, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
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