Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 24.07.2020 13:38

Президент Азербайджана поручил Кабмину включить в инвестпрограмму финансирование 2 водных проектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству решить вопрос с финансированием двух водных проектов, включив их в инвестиционную программу на текущий год.

Такое поручение Алиев сделал в четверг на видеосовещании, посвященного состоянию водных ресурсов.

Глава МЧС Кямаледдин Гейдаров на совещании сообщил, что в 2014 году и в 2017 году планировалась реализация двух водных проектов – определение водного баланса страны и анализа, как подземных ресурсов, так и поверхностных рек и озер, а также оценки технической безопасности гидроузлов. При этом по его словам оба проекта оказались нереализованными из-за отсутствия финансирования.

«В 2014 году мы заключили контракт с нидерландской компанией Deltares на определение водного баланса и анализа рек и озер, подземных ресурсов. К сожалению, после 2014 года из-за отсутствия финансирования проект был приостановлен. Кроме этого, есть необходимость в выделении средств для оценки безопасности ряда гидроузлов по контракту, заключенного в 2017 году с японской компаний Кахиша», - сказал Гейдаров.

Министр добавил, что стоимость контракта с японской компанией составляет $9 млн.

«Почему этот контракт не был выполнен? Он был заключен в 2017 году, прошло три года, почему он не был реализован?», - сказал президент Алиев.

Министр финансов Самир Шарифов, в свою очередь, заявил, что в рамках проекта с Deltares предусматривалось, что МЧС выделит $2 млн, еще часть средств выделит ОАО «Азерэнержи». «Но по неизвестным причинам этот вопрос так и не был решен, хотя у обеих структур имелись средства для его финансирования», - отметил глава Минфина.

В ответ на это, Гейдаров заявил, что МЧС на этот проект выделил $2 млн, Азерэнержи - $3 млн, остальные средства должны были быть выделены из госбюджета.

«Вы должны были поднять вопрос. Средства не были предоставлены, и вы не подняли вопрос. Сейчас я поручаю премьер-министру решить эту проблему как можно скорее и выделить средства из инвестиционной программы этого года для решения этой проблемы», - сказал Алиев, обращаясь к Гейдарову.

Глава МЧС на совещании также отметил, что в ближайшее время решится вопрос применения современных средств измерений для улучшения учета воды.

Гейдаров также высказал ряд предложений, которые позволят увеличить запасы водных ресурсов: оказание государственной поддержки производителям по применению современных водосберегающих технологий полива на пахотных землях; подготовка и реализация мероприятий по очистке и повторному использованию коллекторно-дренажных сточных вод; строительство небольших водохранилищ и водохранилищ для сбора дождевой воды в горных реках, где позволяет рельеф.

«В вопросе аккумуляции воды в горных реках зимой после периода орошения мы провели исследования с Институтом геологии Национальной академии наук Азербайджана. Нам нужны иностранные эксперты для его реализации, и мы, вероятно, пригласим их после пандемии. Потому что, естественно, вода в Куре уменьшается. Мингячевирское, Варваринское, Шамкирчайские и другие водохранилища обеспечивают наши основные водные ресурсы. Поэтому нам необходимо очистить реки Варвара, Турьянчай и Аличай, чтобы увеличить полезную емкость существующих водохранилищ в будущем», - добавил глава МЧС.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МЧС, ПРОЕКТЫ


Похожие новости


Президент Алиев повысил в звании глав Академии МЧС и Госслужбы по надзору за малотоннажными судами Путин попросил Медведева держать под контролем вопросы оказания помощи пострадавшим от паводка и природных пожаров Путин поручает главе МЧС вылететь к месту аварии на руднике в Якутии и возглавить комиссию по ликвидации последствий ЧС Путин произвел ряд отставок и назначений в центральном аппарате МЧС РФ МЧС необходимо активно внедрять передовые информационные технологии и новейшее оборудование - Путин Глава Азербайджана за международное сотрудничество в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]