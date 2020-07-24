MIDA направит свыше 431 тыс. манатов на установку газовых счетчиков в квартирах в ЖК Ясамал-2 и в Сумгайыте

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит более 431 тыс. манатов на оснащение газовыми счетчиками квартир в ЖК «Ясамал-2» (Баку) и ЖК в Сумгайыте.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Qaz Oil Building» подписан соответствующий контракт на сумму 431,193 тыс. манатов.

Строительство ЖК Ясамал-2 ведется на территории площадью 15,4 га, расположенной в стороне от внешней кольцевой дороги, в северной части Ганлы-Гель. Закладка фундамента ЖК состоялась 26 декабря 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Новый ЖК будет включать 40 домов, из которых 22 - девятиэтажные, 18 –двенадцатиэтажные. В целом, в жилом комплексе будет 160 однокомнатных квартир, 114 – квартир типа студия, 674 – двухкомнатных, 1128 – трехкомнатных и 126 – четырехкомнатных. Таким образом, число квартир в комплексе превысит 2,2 тыс. Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью.

Кроме того, на территории ЖК также будут построены различные социально-бытовые объекты, детские площадки, 3 детских сада и средняя школа на 1,2 тыс. учеников.

Комплекса социального жилья в Сумгайыте предусматривает строительство двух 9-этажных двухблочных домов на территории общей площадью 0,76 га. Помимо жилых зданий, на территории комплекса будут установлены инженерно-коммуникационные системы, проведены работы по озеленению и благоустройству территории, а также планирует ввод в эксплуатацию футбольной площадки. Все эти работы планируется завершить до конца текущего года.

По данным MIDA, общее число квартир в жилом комплексе составит 144, в том числе 36 - однокомнатных, 72 - двухкомнатных, 36 - трехкомнатных. При этом, площадь однокомнатной квартиры составит 35 кв. метров, двухкомнатной – 56 кв. метров, трехкомнатной – 74 кв. метров.

Б.Рустамбеков