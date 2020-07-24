Банки в Азербайджане за 6 месяцев сократили число банкоматов на 2,9%, pos-терминалов – на 17,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2020 года составляет 2,569 тыс. единицы, что на 2,9% меньше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 1 июля текущего года в Баку установлено 1,343 тыс. банкоматов (спад за отчетный период на 5,5%), в регионах – 1,226 тыс. банкомат (без изменений).
По данным ЦБА, по состоянию на 1 июля число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 55,631 тыс. единиц, что на 17,5% меньше показателя на конец 2019 года.
При этом в Баку установлено 36,326 тыс. pos-терминалов (спад на 11,2%), в регионах – 19,305 тыс. (спад на 27,3%).
В объектах розничной торговли установлено 54,223 тыс. или 97,5% всех pos-терминалов.
А.Мамедов
МИД Азербайджана назвал заявления премьера Армении «ударом по переговорному процессу»
США примут дополнительные меры по обеспечению безопасности дипмиссий Азербайджана – посол в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 45 раз - Минобороны
Число жертв коронавируса в мире превысило 632 тыс., число инфицированных - 15,4 млн
Успехи SpaceX доказывают перспективность работы частных компаний на рынке космических услуг - гендиректор "Главкосмоса"
Первая исламская молитва в храме Святой Софии будет длиться сутки
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Эстония получила от США еще 92 ракеты Raytheon Javelin
Глава минобороны Франции предостерегает страны от возможных "недружественных маневров" в космосе
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб