Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 24.07.2020 14:01

Банки в Азербайджане за 6 месяцев сократили число банкоматов на 2,9%, pos-терминалов – на 17,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2020 года составляет 2,569 тыс. единицы, что на 2,9% меньше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июля текущего года в Баку установлено 1,343 тыс. банкоматов (спад за отчетный период на 5,5%), в регионах – 1,226 тыс. банкомат (без изменений).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 июля число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 55,631 тыс. единиц, что на 17,5% меньше показателя на конец 2019 года.

При этом в Баку установлено 36,326 тыс. pos-терминалов (спад на 11,2%), в регионах – 19,305 тыс. (спад на 27,3%).

В объектах розничной торговли установлено 54,223 тыс. или 97,5% всех pos-терминалов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКОМАТЫ, POS/ТЕРМИНАЛЫ


Похожие новости


Банки в Азербайджане за 5 месяцев сократили число банкоматов на 3,5%, pos-терминалов – на 18,4% Банки в Азербайджане за 4 месяца сократили число банкоматов на 0,4%, pos-терминалов – на 16% Банки в Азербайджане увеличили в январе-мае число банкоматов на 1% МБА значительно расширил сеть банкоматов и pos-терминалов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]