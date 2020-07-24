Банки в Азербайджане за 6 месяцев сократили число банкоматов на 2,9%, pos-терминалов – на 17,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2020 года составляет 2,569 тыс. единицы, что на 2,9% меньше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июля текущего года в Баку установлено 1,343 тыс. банкоматов (спад за отчетный период на 5,5%), в регионах – 1,226 тыс. банкомат (без изменений).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 июля число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 55,631 тыс. единиц, что на 17,5% меньше показателя на конец 2019 года.

При этом в Баку установлено 36,326 тыс. pos-терминалов (спад на 11,2%), в регионах – 19,305 тыс. (спад на 27,3%).

В объектах розничной торговли установлено 54,223 тыс. или 97,5% всех pos-терминалов.

А.Мамедов