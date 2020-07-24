ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города

Исполнительная власть города Лянкорана заключила 4 контракта, предусматривающих выполнение различных подрядных работ в городе, общая сумма контрактов - 1 млн 909,901 тыс. манатов.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Dizayn Inshaat Group» заключен контракт на капремонт жилых зданий. Стоимость контракта - 285,407 тыс. манатов.
Второй контракт, заключенный с ОАО «Lenkeran Yol Tikinti», направлен на ремонт автодорог. Стоимость договора - 790,256 тыс. манатов.
Предметом третьего контракта, заключенного с ООО «Core Construction», является ремонт придорожных заборов, парков, а также закупка цветочных кустарников. Стоимость контракта - 620,292 тыс. манатов.
С ООО «Star Layts» заключен контракт на закупку стройматериалов. Стоимость контракта - 213,945 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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