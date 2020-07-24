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24.07.2020 14:16

ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города

Исполнительная власть города Лянкорана заключила 4 контракта, предусматривающих выполнение различных подрядных работ в городе, общая сумма контрактов - 1 млн 909,901 тыс. манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Dizayn Inshaat Group» заключен контракт на капремонт жилых зданий. Стоимость контракта - 285,407 тыс. манатов.

Второй контракт, заключенный с ОАО «Lenkeran Yol Tikinti», направлен на ремонт автодорог. Стоимость договора - 790,256 тыс. манатов.

Предметом третьего контракта, заключенного с ООО «Core Construction», является ремонт придорожных заборов, парков, а также закупка цветочных кустарников. Стоимость контракта - 620,292 тыс. манатов.

С ООО «Star Layts» заключен контракт на закупку стройматериалов. Стоимость контракта - 213,945 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛЕНКОРАНЬ, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]