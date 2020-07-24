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Финансы 24.07.2020 14:56

Лидерство в Азербайджане на страховом рынке в I полугодии сохранили компании из PASHA Holding

Страховая компания "PASHA Heyat Sigorta" в I-ом полугодии 2020 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным банка, премии PASHA Heyat Sigorta в отчетном периоде составили 132,82 млн манатов или 33,1% всех сборов страховщиков за январь-июнь 2020 года.

Компания соответственно заняла первое место в сегменте страхования жизни. Второе место по объему премий в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (21,249 млн манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (6,21 млн манатов). Сборы страховой компания Xalq Heyat Sigorta в отчетный период составили 1,341 млн манатов.

В сегменте страхования иного чем жизнь лидерство по-прежнему осталось за СК PASHA Sigorta, чьи сборы по итогам первого полугодия составили 100,212 млн манатов или 25% от общей суммы собранных сектором премий.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий в сегменте, не связанном со страхованием жизни, по итогам отчетного периода также вошли: "Азерсыгорта" (39,462 млн манатов), Qala Sigorta (19,082 млн манатов), Xalq Sigorta (13,293 млн манатов) и Meqa Sigorta (13,101 млн манатов).

В целом, на эти 9 компаний пришлось 346,771 млн манатов или 86,5% всех премий страховщиков за отчетный период.

Среди страховых компаний в первом полугодии наибольший объем выплат также произвела СК "PASHA Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 91,595 млн манатов или 49,6% всех выплат страховщиков за отчетный период.

СК PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования жизни. Второе место по объему возмещений в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (16,202 млн манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (1,602 млн манатов). СК Xalq Heyat Sigorta в отчетный период не осуществляла страховых выплат.

СК PASHA Sigorta, в свою очередь, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования иное, чем жизнь (31,642 млн манатов). В пятерку ведущих страховых компаний по объему произведенных возмещений в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: Xalq Sigorta (8,195 млн манатов), Ateshgah (7,952 млн манатов), "Азерсыгорта" (6,957 млн манатов) и AtaSigorta (4,784 млн манатов).

В целом, эти 8 компаний выплатили 168,929 млн манатов или 91,4% всех выплат страховщиков за отчетный период.

В целом, страховые компании PASHA Sigorta и PASHA Heyat Sigorta в I-ом полугодии 2020 года собрали 58,1% всех премий по рынку, удельный вес компаний в выплатах составил 66,7%.

На конец июня 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имела 21 страховая компания.

А. Мамедов

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, РЕНКИНГ


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