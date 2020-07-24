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СНГ 24.07.2020 17:45

Лукашенко надеется обойтись без военных в случае эскалации уличных протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что в случае эскалации ситуации в стране с уличными протестами не возникнет необходимость задействовать Вооруженные силы.

"Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной горке (Минская обл). Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. "То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", - считает Лукашенко.

"Госсекретарь (Совбеза Белоруссии Андрей Равков - ИФ) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании - ИФ) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - отметил президент.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. "Стало только хуже. Это управляемый хаос", - сказал глава государства.

Лукашенко также сообщил, что когда он определялся, какие Вооруженные силы нужны Белоруссии, "особенно после 2010 года (когда произошли массовые протесты в ходе выборов президента в 2010 году - ИФ), я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах". "На всякий случай", - заметил он.

Лукашенко уточнил, что на сегодня в Белоруссии есть два таких подразделения "двойного назначения", одно из которых - 5-я отдельная бригада специального назначения в Марьиной горке, второе дислоцируется в Уручье. При этом Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе, чтобы не допустить эскалации внутри страны.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ, ПРОТЕСТЫ


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