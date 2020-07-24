Американские банки сокращают кредитование нефтекомпаний

Американские банки ограничивают выдачу кредитов нефтяным компаниям беспрецедентными темпами в текущем году на фоне падения цен на нефть, при этом многочисленные признаки свидетельствуют, что эта тенденция сохранится: многие в отрасли ждут дальнейшего сокращения кредитных линий осенью, пишет агентство Bloomberg.
Ситуация происходит в крайне тяжелый период для нефтяной отрасли. Восстановление цен на нефть в последние два месяца было ограниченным, и будущее компаний остается неопределенным.
"Пока цены на нефть остаются на уровне $40 за баррель или ниже, а на газ - на уровне $2 или ниже, думаю, банки продолжат действовать очень осторожно и отступать", - говорит аналитик Bloomberg Intelligence Спенсер Каттер.
"Если нефть будет стоить меньше $40, сланцевой отрасли придет конец", - отмечает он.
Кредиторами нефтепроизводителей выступают не только крупные банковские игроки, такие как JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. , но и более мелкие региональные компании, в числе которых BOK Financial Corp., Cadence BanCorp и Amegy Bank NA. Нефтекомпании обсуждают вопрос о кредитных линиях весной и осенью.
Изменения условий, как правило, бывают незначительными, однако текущей весной банки сократили большое количество кредитов. Базы заимствований, которые определяются залоговой стоимостью нефтегазовых месторождений, сократились в среднем на 23%. Обязательства по кредитам в среднем были снижены на 15%.
Сильнее всего в процентном выражении были сокращены базы заимствований нефтекомпаний Chaparral Energy Inc. и Oasis Petroleum Inc. - на 46% и 53% соответственно.
Банки также вновь ввели меры для борьбы с накоплением денежных средств, чтобы ограничить возможности заемщиков снимать крупные суммы денег и затем не расходовать их, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Это меры направлены против используемой некоторыми компаниями тактики привлечения кредитов перед подачей заявления о банкротстве.
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