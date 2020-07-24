В Белоруссии выявлено 158 новых случаев заражения Covid-19, скончались пять пациентов

В Белоруссии по состоянию на 24 июля зарегистрированы 66 тыс. 846 человек с положительным тестом на Covid-19, прирост составил 158 случаев против 167 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве республики в пятницу.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 524 (на 23 июля - 519) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 24 июля выздоровели и выписаны 59 тыс. 755 пациентов (на 23 июля - 59 тыс. 439), у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. Таким образом, прирост за сутки составил 316 человек.
По данным Минздрава, всего проведено 1 млн. 230 тыс. 684 теста на коронавирусную инфекцию (на 23 июля - 1 млн 219,7 тыс.).
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