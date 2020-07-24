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СНГ 24.07.2020 18:33

В Белоруссии выявлено 158 новых случаев заражения Covid-19, скончались пять пациентов

В Белоруссии по состоянию на 24 июля зарегистрированы 66 тыс. 846 человек с положительным тестом на Covid-19, прирост составил 158 случаев против 167 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве республики в пятницу.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 524 (на 23 июля - 519) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 24 июля выздоровели и выписаны 59 тыс. 755 пациентов (на 23 июля - 59 тыс. 439), у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. Таким образом, прирост за сутки составил 316 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн. 230 тыс. 684 теста на коронавирусную инфекцию (на 23 июля - 1 млн 219,7 тыс.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]