В Литве зафиксировано максимальное с начала мая количество заражений коронавирусом за сутки - 26 случаев

В Литве последние пять дней наблюдаются резкие скачки суточного прироста заболеваемости COVID-19, между тем, в Эстонии и Латвии не зафиксировано роста числа заболевших коронавирусом за аналогичный период.
Так, по данным агентства BNS, 20 июля сообщалось о 15 новых случаев заражения коронавирусом в Литве, 21 и 22 июля фиксировался незначительный прирост - по два случая в день, 23 июля было зафиксировано девять новых случаев COVID-19, а 24 июля в республике выявили 26 новых случаев заражения.
По подсчетам BNS, это максимальное количество констатированных за сутки случав заражения с начала мая. Таким образом, число выявленных случаев COVID-19 в Литве с начала эпидемии выросло до 1 986.
В данный момент коронавирусом в республике больны 277 человек, 1 616 человек выздоровели. В самоизоляции находится 99 человек. От коронавируса в Литве скончались 80 человек, еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
Между тем, в Эстонии и Латвии за последние пять дней не зафиксировано резкого скачка заболеваемости. Так, в Эстонии, по данным агентства BNS, самое большое количество заболевших было выявлено 22 июля - три человека. В остальные дни фиксировалось от одного до двух случаев. В Латвии самый высокий прирост наблюдался 23 июля - шесть заразившихся.
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