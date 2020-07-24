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Дальнее зарубежье 24.07.2020 18:13

В Литве зафиксировано максимальное с начала мая количество заражений коронавирусом за сутки - 26 случаев

В Литве последние пять дней наблюдаются резкие скачки суточного прироста заболеваемости COVID-19, между тем, в Эстонии и Латвии не зафиксировано роста числа заболевших коронавирусом за аналогичный период.

Так, по данным агентства BNS, 20 июля сообщалось о 15 новых случаев заражения коронавирусом в Литве, 21 и 22 июля фиксировался незначительный прирост - по два случая в день, 23 июля было зафиксировано девять новых случаев COVID-19, а 24 июля в республике выявили 26 новых случаев заражения.

По подсчетам BNS, это максимальное количество констатированных за сутки случав заражения с начала мая. Таким образом, число выявленных случаев COVID-19 в Литве с начала эпидемии выросло до 1 986.

В данный момент коронавирусом в республике больны 277 человек, 1 616 человек выздоровели. В самоизоляции находится 99 человек. От коронавируса в Литве скончались 80 человек, еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

Между тем, в Эстонии и Латвии за последние пять дней не зафиксировано резкого скачка заболеваемости. Так, в Эстонии, по данным агентства BNS, самое большое количество заболевших было выявлено 22 июля - три человека. В остальные дни фиксировалось от одного до двух случаев. В Латвии самый высокий прирост наблюдался 23 июля - шесть заразившихся.

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Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]