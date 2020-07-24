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СНГ 24.07.2020 19:34

Власти Белоруссии нацелены на проведение выборов с соблюдением закона и прав человека - глава МИД

Власти Белоруссии нацелены на проведение выборов президента в соответствии с законом и при соблюдении прав человека, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в пятницу в Риге.

"Вся структура государственной власти в Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение президентской избирательной кампании шли в полном соответствии с законом и с соблюдением прав человека", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

Трансляцию подхода белорусское внешнеполитическое ведомство вело в своем аккаунте в Instagram.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]