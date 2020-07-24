Власти Белоруссии нацелены на проведение выборов с соблюдением закона и прав человека - глава МИД

Власти Белоруссии нацелены на проведение выборов президента в соответствии с законом и при соблюдении прав человека, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в пятницу в Риге.

"Вся структура государственной власти в Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение президентской избирательной кампании шли в полном соответствии с законом и с соблюдением прав человека", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

Трансляцию подхода белорусское внешнеполитическое ведомство вело в своем аккаунте в Instagram.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.