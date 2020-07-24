Из Сирии вывезут 70 российских детей - омбудсмен

Из Сирии планируют вывезти 70 российских детей, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"70 комплектов документов на детей готовы. Также готовятся четыре рейса для вывоза", - сказали в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Кузнецовой.