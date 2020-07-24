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СНГ 24.07.2020 18:36

Из Сирии вывезут 70 российских детей - омбудсмен

Из Сирии планируют вывезти 70 российских детей, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"70 комплектов документов на детей готовы. Также готовятся четыре рейса для вывоза", - сказали в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Кузнецовой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ОМБУДСМЕН, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]