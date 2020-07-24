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Дальнее зарубежье 24.07.2020 19:49

Джонсон назвал противников прививок сумасшедшими

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сумасшедшими людей, которые выступают против вакцинации, пишет в пятницу The Guardian.

"Эти антипрививочники... Они сумасшедшие, они сумасшедшие", - заявил Джонсон в пятницу в ходе визита в одну из лондонских больниц.

Премьер Британии заявил, что он обеспокоен в связи с возможной второй волной коронавируса, однако он верит в то, что COVID-19 удастся победить к середине 2021 года.

"Откуда бы это ни появилось, от летучей мыши, от ящерицы или откуда-то еще, это ужасно гадкая штука для людей. И я думаю, что к середине следующего года она останется позади", - сказал он.

Газета отмечает, что британское правительство планирует расширить программу бесплатной вакцинации от гриппа для людей старше 50 лет. Таким образом Лондон рассчитывает снизить число болеющих гриппом этой зимой, чтобы снизить потенциальную нагрузку на здравоохранения, если в осенне-зимний период начнется вторая волна COVID-19. Он призвал подданных стране не отказываться от прививок.

Кроме того, он поделился своим секретом потери лишнего веса. Избыточный вес считается отягчающим обстоятельством для тех, кто заразился коронавирусом, пишет издание. Как правило, люди с лишним весом переносят болезнь тяжелее. У самого Джонсона заболевание протекало в тяжелой форме, и он связал это с тем, что страдает избыточным весом. Премьер заявил, что снизить риски заражения коронавирусом можно, сбросив вес.

"Я немного похудел, но пока что - недостаточно. Это в основном благодаря сокращению порций еды и, конечно же, благодаря физическим тренировкам", - заявил он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРИВИВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]