Туроператоры рассчитывают на восстановление 30-40% турпотока в Турцию на базе регулярных рейсов

Турпоток из России в Турцию может составить 30-40% от обычного для этого времени года уровня за счет регулярных рейсов, если российские власти не введут каких-то ограничений для выезжающих туристов, считает коммерческий директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

"Если все допуски, которые были даны на регулярку, будут осуществлены, то в принципе это уже немаленький объем может получиться. Мы можем рассчитывать на восстановление 30-40% российского турпотока в Турцию только за счет одной регулярки", - сказал эксперт.

По его мнению, все зависит от того, не будет ли каких-то ограничений для возвращающихся туристов, связанных с коронавирусом.

"Здесь вопрос в том, не будет ли ограничений для туристов, которые будут вылетать из России или возвращаться обратно. Если все будет как на внутренних рейсах, то тогда восстановление турпотока будет ощутимым. Был разговор, что россиянам по возвращении будет необходимо сдавать тест на коронавирус и размещать результаты на портале Госуслуг. Это стоит денег, не везде его быстро делают. Но мы надеемся, что таких условий не будет", - добавил он.

Источник в авиационных кругах сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что авиакомпании смогут воспользоваться допусками в полном объеме. "Все зависит от коммерческой загрузки авиакомпаний и объемов продаж", - сказал источник.

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу заявила, что Россия с 1 августа возобновляет регулярное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В Великобританию рейсы будут выполняться в Лондон. В Турцию с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10 - в Анталью, Бодрум и Даламан.