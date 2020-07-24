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Религия 24.07.2020 20:31

В Вашингтоне призывают сохранить доступ к Святой Софии для верующих всех религий

В Белом доме призвали сохранить доступ всех людей к собору Святой Софии, которой Анкара вернула статус мечети, для верующих всех религий, передают западные СМИ.

"Как я сказал сегодня архиепископу Елпидифору, Америка выражает решительную поддержку Греческой православной церкви в ее призыве к сохранению доступа к Святой Софии для всех верующих как к источнику вдохновения и размышления", - написал в твиттере Майк Пенс.

Как пишет портал Ortohdox Times, накануне в Белом доме архиепископ провел беседу с Пенсом в течение получаса, а затем коротко побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Белый дом об этой встрече не сообщал.

По данным портала, Трамп, когда узнал, что в Белом доме находится архиепископ, позвал его к себе в кабинет, и их беседа длилась около 15 минут. Также издание публикует фотографию, на которой втроем сняты Трамп, Пенс и архиепископ Елпифидор.

Согласно его информации, "американский президент выглядел раздраженным и выразил озабоченность защитой прав и религиозных свобод меньшинств Турции".

"Я благодарен за то, что встретился с Дональдом Трампом и Майком Пенсом в Белом доме и обсудил нашу тяжкую тревогу относительно превращения Святой Софии в мечеть", - написал в твиттере после встречи епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Американский, ипертим и экзарх Атлантического и Тихого океанов.

Ранее также глава католической церкви, папа Римский Франциск осудил решение Анкары.

"Я думаю о Святой Софии, и я чрезвычайно опечален", - сказал он во время одной из месс в Ватикане.

6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии. "Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - говорилось, в частности, в заявлении предстоятеля РПЦ.

Критикуют решение Анкары и представители турецкой культуры. Так, широкой известный на родине и за рубежом турецкий писатель Орхан Памук назвал решение противоречащим принципам основателя современной Турции Кемаля Ататюрка.

Памук заявил в интервью "Дойче велле", что основатель Турции Кемаль Ататюрк своим решением, сделавшим собор музеем, хотел сказать западному миру, что Турция - светское государство, и хочет быть частью европейской цивилизации и ее культуры.

"Это решение (вернуть собору статус мечети - ИФ) просто-напросто означает, что мы, турки, больше не уважаем секуляризм Кемаля Ататюрка, что мы хотим быть популистами... и сказать миру, что теперь мы недовольны Западом. Я критикую это, и я удивлён, что оппозиция здесь не борется с ним, потому что она считает, что это популярное для народа решение. К несчастью, это так", - заявил он.

Памук также посетовал на то, что голоса светских турок, которые не поддерживают превращение собора Святой Софии в мечеть, поскольку оно противоречит принципам Ататюрка, руководство страны не хочет слышать. При этом он считает, что каждый гражданин Турции гордится тем, что его страна светская в отличие от других мусульманских государств, пусть даже и не говорит об этом на публике.

"Сейчас у нас отнимают гордость быть и мусульманином, и светским человеком одновременно", - убежден писатель, награжденный Нобелевской премией по литературе.

Собор Святой Софии был построен еще во времена Византии при Константине Великом и считается одним из самых видных памятников византийской культуры и зодчества. Во времена Византийской империи он был расположен в центре Константинополя рядом с императорским дворцом.

Долгое время этот собор был крупнейшим храмом в христианском мире - до возведения собора Святого Петра в Риме.

В 1453 году город захватили османы и обратили собор в мечеть. Он оставался мечетью несколько столетий до того, как основатель нынешней Турции Кемаль Ататюрк сделал его музеем в 1935 году.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, СОФИЯ, РЕАКЦИЯ


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