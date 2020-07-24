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СНГ 24.07.2020 21:12

США и Британия обвиняют РФ в испытании оружия в космосе для дискредитации российской космической деятельности - МИД РФ

Обвинения Вашингтона и Лондона в адрес России в испытании противоспутникового оружия в космосе направлены на дискредитацию российской космической деятельности, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Рассматриваем этот очередной антироссийский выпад как часть инициированной Вашингтоном целенаправленной информационной кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. "Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искажённом виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели", - отмечает МИД РФ..

В МИД подчеркнули, что в свою очередь США и Великобритания "естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в том числе о реализации программ возможного задействования "спутников-инспекторов" и "спутников-ремонтников" в качестве противоспутниковых средств".

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, когда именно прозвучали заявления из Лондона и Вашингтона.

"Вызывает большие вопросы и выбранное для данных комментариев время - накануне российско-американской встречи экспертов по космической безопасности 27 июля в Вене. Непонятно, какую цель преследуют американские коллеги. Хотелось бы надеяться, что таким образом они не пытаются предопределить тональность и результаты встречи и осложнить налаживание столь важного для всего международного сообщества двустороннего диалога по космической проблематике и стратстабильности в целом", - заявили на Смоленской площади.

"Подтверждаем приверженность России обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях", - отметили там.

"Призываем наших американских и британских коллег проявить профессионализм и вместо каких-то пропагандистских информационных вбросов сесть за стол переговоров и включиться в предметную содержательную работу. Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций", - говорится в комментарии российского МИД.

23 июля сообщалось, что в Лондоне обеспокоены возможным испытанием Россией космического оружия.

"Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам", - говорилось в заявлении, распространенном в четверг от имени главы Космического управления Великобритании Харви Смита.

"Мы призываем Россию воздержаться в дальнейшем от таких испытаний и продолжить конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами ради ответственного поведения в космосе", - отметил он.

Ранее британская пресса сообщала, что и у космического командования США есть доказательства того, что Россия якобы испытала противоракетное оружие космического базирования.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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