Украина размещает евроблигации-2033 на $2 млрд под 7,253% - Минфин

Украина объявила о прайсинге новых 12-летних еврооблигаций с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд, номинированных в долларах США с доходностью 7,253%.
"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговыми агентствами Standard & Poor`s и Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля", - говорится в сообщении Минфина в пятницу.
Ведомство также напомнило, что частично поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с погашением в 2021-м и 2022 гг. и номинальной доходностью 7,75% годовых на общую сумму $846,15 млн.
"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для снижения рисков рефинансирования. В то же время эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", - приводится в сообщении комментарий главы Минфина Сергея Марченко.
Как сообщалось, организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Это была вторая за месяц попытка Украины выкупить еврооблигации-2021 и 2022 гг. и разместить новые долларовые евробонды. Предыдущее размещение еврооблигаций Украины проходило 1 июля, инвесторам был предложен 12-летний выпуск. Итоговый объем размещения должен был составить $1,75 млрд, доходность по итогам сбора заявок была определена на уровне 7,3%.
Однако эта сделка была отменена в последний момент на фоне скандальной отставки главы Нацбанка страны. Но со второй попытки Украине удалось занять больше и по более низкой ставке.
"Новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу бумаг) на евробонды Украины, по данным источников, составил более $6,3 млрд, в начале июля он был чуть выше, но в целом сопоставим $7,5 млрд.
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