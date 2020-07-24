Крупнейшая чартерная авиакомпания России AZUR air планирует возобновить рейсы в Турцию с 10 августа, сообщила "Интерфаксу" представитель компании.
"AZUR air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и, в соответствии с решением правительства РФ, восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан", - сказали в компании.
Перевозчик также ждет постановления правительства о возобновлении международного сообщения и распоряжения Росавиации "с конкретными условиями возобновления международного сообщения", добавила представитель AZUR air.
Ранее в пятницу власти РФ сообщили о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. На первом этапе откроются рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, которые пока могут выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с 1 августа можно будет отправиться в Лондон, при этом все прилетающие должны будут пройти 14-дневный карантин. По Турции принято два решения: с 1 августа возобновляется авиасообщение с Анкарой и Стамбулом, с 10 августа - в курортные Анталию, Бодрум и Даламан. В Танзании для россиян будет доступен курорт Занзибар.
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