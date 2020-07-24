Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.07.2020 21:34

ЕС укрепляет внутреннюю безопасность, в частности, новыми мерами по защите детей

Еврокомиссия представила три инициативы в рамках реализации стратегии безопасности ЕС: предложения по борьбе с жестоким обращением с детьми, обновленные планы против наркоторговли и незаконного оборота огнестрельного оружия.

"В отличие от многих людей, экономически пострадавших от пандемии, деятельность организованной преступности на подъеме. Те, кто извлекает выгоду из нищеты и вреда, причиняемого продажей наркотиков и незаконной торговлей огнестрельным оружием, или распространяет детскую порнографию, должны быть арестованы и привлечены к суду", - сказал в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

Представляя новые инициативы ЕК, он отметил, что "внутренняя безопасность Европейского союза является центральной опорой политики безопасности, направленной на защиту европейцев и поддержку нашего образа жизни".

Член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон в свою очередь заявила: "Случаи жестокого обращения с детьми и сексуальных злоупотреблений в интернете являются отвратительными преступлениями. Пандемия коронавируса обострила проблему. Сегодня я могу объявить, что мы будем предлагать законодательные положения, требующие от онлайн-платформ выявлять и сообщать о таком контенте. Мы также рассматриваем вопрос о создании нового европейского центра по предупреждению и борьбе с сексуальными злоупотреблениями в отношении детей, чтобы Европа могла продолжать играть ведущую роль в борьбе с насилием".

Еврокомиссар добавила, что, помимо этого, подготовлены "конкретные меры по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия".

Новые предложения к стратегии безопасности ЕС рассчитаны на реализацию в течение 2020-2025 гг.

Они, в частности, предусматривают работу по созданию Европейского центра по борьбе против сексуальных злоупотреблений в отношении детей; организацию сети по предупреждению преступлений, нацеленную, в том числе, на улучшение согласованности научных исследований и практических действий; формирование надежной юридической базы, предполагающей полное использование существующего законодательства ЕС в области борьбы против сексуального насилия и сексуальной эксплуатации детей; усиление возможностей правоохранительных органов на европейском и национальных уровнях.

Еврокомиссия предложила также новую программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков, чей рынок в ЕС оценивается в 30 млрд евро в год.

Представители Еврокомиссии, помимо этого, сообщили о новом плане действий против незаконного трафика огнестрельного оружия. В связи с этим в Брюсселе отмечают намерение ЕК "активизировать международное сотрудничество с широким спектром мероприятий, ориентированных на Юго-Восточную Европу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНИЦИАТИВЫ


Похожие новости


ЕС поддерживает идею Ирака организовать региональную конференцию по безопасности - Могерини ЕС усиливает безопасность автотранспорта Еврокомиссия предлагает увеличить финансирование внутренней безопасности ЕС на ближайшие годы В ЕС заявили, что прилагают максимум усилий для предотвращения терактов Совет ЕС и Европарламент договорились о мерах по минимизации последствий потенциального срыва поставок газа Вклад Британии в общеевропейскую безопасность является "безоговорочным" - Джонсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]