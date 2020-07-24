ЕС укрепляет внутреннюю безопасность, в частности, новыми мерами по защите детей

Еврокомиссия представила три инициативы в рамках реализации стратегии безопасности ЕС: предложения по борьбе с жестоким обращением с детьми, обновленные планы против наркоторговли и незаконного оборота огнестрельного оружия.
"В отличие от многих людей, экономически пострадавших от пандемии, деятельность организованной преступности на подъеме. Те, кто извлекает выгоду из нищеты и вреда, причиняемого продажей наркотиков и незаконной торговлей огнестрельным оружием, или распространяет детскую порнографию, должны быть арестованы и привлечены к суду", - сказал в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.
Представляя новые инициативы ЕК, он отметил, что "внутренняя безопасность Европейского союза является центральной опорой политики безопасности, направленной на защиту европейцев и поддержку нашего образа жизни".
Член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон в свою очередь заявила: "Случаи жестокого обращения с детьми и сексуальных злоупотреблений в интернете являются отвратительными преступлениями. Пандемия коронавируса обострила проблему. Сегодня я могу объявить, что мы будем предлагать законодательные положения, требующие от онлайн-платформ выявлять и сообщать о таком контенте. Мы также рассматриваем вопрос о создании нового европейского центра по предупреждению и борьбе с сексуальными злоупотреблениями в отношении детей, чтобы Европа могла продолжать играть ведущую роль в борьбе с насилием".
Еврокомиссар добавила, что, помимо этого, подготовлены "конкретные меры по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия".
Новые предложения к стратегии безопасности ЕС рассчитаны на реализацию в течение 2020-2025 гг.
Они, в частности, предусматривают работу по созданию Европейского центра по борьбе против сексуальных злоупотреблений в отношении детей; организацию сети по предупреждению преступлений, нацеленную, в том числе, на улучшение согласованности научных исследований и практических действий; формирование надежной юридической базы, предполагающей полное использование существующего законодательства ЕС в области борьбы против сексуального насилия и сексуальной эксплуатации детей; усиление возможностей правоохранительных органов на европейском и национальных уровнях.
Еврокомиссия предложила также новую программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков, чей рынок в ЕС оценивается в 30 млрд евро в год.
Представители Еврокомиссии, помимо этого, сообщили о новом плане действий против незаконного трафика огнестрельного оружия. В связи с этим в Брюсселе отмечают намерение ЕК "активизировать международное сотрудничество с широким спектром мероприятий, ориентированных на Юго-Восточную Европу".
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