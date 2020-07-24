Власти Молдавии продлили до 31 августа действие режима ЧС из-за коронавируса

Действие режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в Молдавии продлено до 31 августа, такое решение приняла в пятницу национальная комиссия по общественному здравоохранению.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объяснил принятое решение сложной эпидемиологической ситуацией. "Эволюция с распространением COVID-19 вызывает опасения и в глобальном плане, и в регионе, и в соседних странах, а также в Молдавии. Рекордное количество случаев заражения регистрируется в Украине и Румынии. К сожалению, у нас также завершился тренд снижения количества случаев. Наши надежды на то, что с 1 августа можно будет снять все ограничения, не оправдались", - сказал премьер.

По его словам, сохранятся почти все прежние ограничения, в том числе, запрет собраний с участием более трех человек, работы ночных клубов, дискотек, карантинные ограничения для людей старшего возраста. "Также сохраняется запрет на открытие детских оздоровительных лагерей, школ и детских садов до 1 сентября. В то же время комиссия утвердила инструкции, чтобы можно было возобновить процесс обучения и открыть детские сады с 1 сентября", - сообщил Кику.

Кроме того, с 1 сентября могут быть сняты некоторые другие ограничения, рассказал премьер. В частности, разрешается работа кинотеатров и концертная деятельность на открытом воздухе при условии участия не более 50 человек. Разрешаются спортивные занятия, турпоходы и другие соревнования при участии не более 10 человек. Разрешаются проведение спортивных соревнований в залах для всех спортивных федераций, но без зрителей. К сожалению, сохраняются запреты на проведение свадеб и крестин. Но с 1 августа будет разрешено проведение других мероприятий, в том числе, дней рождения и дней поминовения, но при соблюдении строгих правил, в том числе социальной дистанции.

В Молдавии зарегистрированы 22 105 случаев заражения коронавирусом, 15 407 пациентов выздоровели, 721 скончался.