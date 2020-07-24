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Дальнее зарубежье 24.07.2020 17:28

В Бразилии зарегистрировали почти 2,3 млн заражений COVID-19, умерли более 84,2 тыс. человек

В Бразилии, одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран, к пятнице зарегистрировано свыше 2,3 млн заразившихся COVID-19, и более 84,2 тыс. умерших от последствий заражения, передает бразильский информационный портал G1.

За последние сутки в стране скончались более 1,3 тыс. человек, у которых подтвердилось заражение коронавирусом. Также за сутки выявили более 58 тыс. новых заражений.

Коронавирусом болеет и президент Бразилии Жаир Болсонару, который на протяжении длительного времени отрицал серьезность пандемии и называл COVID-19 "легкой простудой". До того, как заразиться, Болсонару многократно гулял по столице Бразилии без маски, обнимал людей, жал им руки, общался с ними на близкой дистанции.

В начале июля у него подтвердился факт заражения коронавирусом с симптомами повышенной температуры и недомогания. Сам он и после выявления заражения выходил к журналистам без маски и говорил, что чувствует себя хорошо. Все это время он был изолирован и находился один.

Во время болезни на одной прогулке в саду президентской резиденции его клюнула птица, которую он хотел покормить, и это вызвало бурную реакцию бразильской общественности.

У Болсонару вновь взяли анализы 21 июля, которые показали, что он все еще болен. Тем не менее, в его пресс-службе сообщили, что он чувствует себя хорошо.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]