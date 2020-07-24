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ТЭК 24.07.2020 17:27

Добыча газа с Шах-Дениз в 2024г превысит 25 млрд кубометров - глава Минэнерго Азербайджана

Министерство энергетики Азербайджана прогнозирует добычу газа с месторождения Шах-Дениз в 2024 году на уровне более 25 млрд кубометров, заявил глава ведомства Пярвиз Шахбазов.

«С учетом ежегодного роста ожидается, что в 2024 году добыча газа на месторождении Шах-Дениз превысит 25 млрд кубометров. Это даст возможность после полного запуска Южного газового коридора (ЮГК) обеспечить покупателей газа с этого месторождения 16 млрд кубометров в год», - сказал Шахбазов в пятницу, выступая на открытии 14-й Бакинской Летней энергетической школе в Университете АДА на тему "Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии".

Он также сообщил, что с 2018 года по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию поставлено 6 млрд кубометров азербайджанского газа.

«Последний сегмент проекта ЮГК находится на стадии завершения. Таким образом, впервые каспийский газ будет доставлен в Европу именно по инициативе Азербайджана в рамках проекта по диверсификации источника и маршрута поставок – т.е. Южного газового коридора», - подчеркнул он.

Шахбазов также сообщил, что в целом с месторождения Шах-Дениз с начала разработки в декабре 2006 года добыто 127 млрд кубометров газа и около 29 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Основными компонентами проекта ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $38 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV-ом квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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