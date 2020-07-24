Premium Bank увеличил в I полугодии активы на 4,4%, сократил прибыль – на 3,2%

Азербайджанский «Premium Bank» увеличил в январе-июне 2020 года активы на 4,4% - до 670,81 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2020 года составил 564,012 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 0,6%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 485,118 млн манатов (спад на 5,7%).

Депозиты в банке на конец июня 2020г составили 432,066 млн манатов (спад на 8,2%), в том числе вклады населения – 330,323 млн манатов (спад на 10,7%).

Уставный капитал банка на 30 июня 2020 года равен 154,601 млн манатов (рост на 47,8%), капитал – 185,692 млн манатов (рост на 45,1%).

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия составила 7,6 млн манатов (спад на 3,2% по сравнению с показателем января-июня 2019 года).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Мамедов