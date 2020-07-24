Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.07.2020 22:03

Врачи в Польше зафиксирован самый большой с середины июня прирост новых случаев COVID-19

В Польше за минувшие сутки зарегистрировано 458 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на польский минздрав.

Отмечается, что это самый высокий подобный показатель с 17 июня.

Кроме того, уже второй день подряд в Польше фиксируют больше 400 новых случаев за сутки, что свидетельствует об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции в стране после продолжительного снижения этого показателя.

За минувшие сутки в Польше впоследствии заболевания коронавирусом скончалось четыре человека.

Однако вице-премьера Польши Ядвига Эмилевич указала, что введение ограничений из-за роста числа новых случаев не рассматривается. Она призвал жителей страны продолжать соблюдать дистанцию, правила гигиены и носить маску.

За время пандемии в Польше выявлено 42 тыс. случаев заражения COVID-19, 1,6 тыс. заболевших коронавирусом скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]