Врачи в Польше зафиксирован самый большой с середины июня прирост новых случаев COVID-19

В Польше за минувшие сутки зарегистрировано 458 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на польский минздрав.
Отмечается, что это самый высокий подобный показатель с 17 июня.
Кроме того, уже второй день подряд в Польше фиксируют больше 400 новых случаев за сутки, что свидетельствует об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции в стране после продолжительного снижения этого показателя.
За минувшие сутки в Польше впоследствии заболевания коронавирусом скончалось четыре человека.
Однако вице-премьера Польши Ядвига Эмилевич указала, что введение ограничений из-за роста числа новых случаев не рассматривается. Она призвал жителей страны продолжать соблюдать дистанцию, правила гигиены и носить маску.
За время пандемии в Польше выявлено 42 тыс. случаев заражения COVID-19, 1,6 тыс. заболевших коронавирусом скончались.
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