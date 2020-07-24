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ТЭК 24.07.2020 17:54

Суммарные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана за 24 года превысили $106 млрд – Минэнерго

Суммарный объем нефти, добытой до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) составил 514 млн тонн, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"До сих пор с блока месторождений АЧГ добыто 514 млн тонн нефти", - сообщил Шахбазов в пятницу, выступая на открытии 14-й Бакинской Летней энергетической школе в Университете АДА на тему «Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии».

Он также сообщил, что за 1995-2019гг суммарный объем инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана превысил $106 млрд. За этот период иностранные инвестиции в экономику страны превысили $140 млрд, в том числе в нефтяной сектор – превысили $85 млрд.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]