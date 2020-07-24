Предприниматели в Азербайджане в июле обратились за бизнес-кредитами на сумму 495 млн манатов

На Электронную кредитную платформу (ЭКП) министерства экономики Азербайджана по данным на 22 июля направлено 1,447 тыс. обращений на получение новых бизнес-кредитов, сообщает Минэкономики.

"Для обеспечения быстрого доступа к финансам для предпринимателей со стороны Минэкономики была создана "Электронная кредитная платформа", позволяющая принимать заявки в режиме онлайн. Платформа была запущена 30 июня и на 22 июля уже получено 1,447 тыс. обращений на общую сумму 495 млн манатов", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в отчетный период было рассмотрено и удовлетворено 46 запросов о кредитах на общую сумму 5,6 млн манатов.

"С сегодняшнего дня мы также предлагаем новую возможность, которая позволит еще больше расширить доступ к финансам для предпринимателей. Так при обращении предприниматель сможет выбрать сразу 3 кредитные организации и направить туда свой запрос", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, министерство экономики Азербайджана разработало программу кредитно-гарантийной поддержки по новым бизнес-кредитам.

Согласно данной программе 60% новых кредиты на общую сумму до 500 млн манатов будут обеспечены государственной гарантией. При этом максимальная процентная ставка по кредиту не должна превышать 15%, а срок кредита – 3 лет. Половина процентной ставки по кредиту будет субсидироваться со стороны государства.

А.Мамедов