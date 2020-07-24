В Таджикистане 44 новых случаев заражения Covid-19

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, общее число инфицированных достигло 7 104 человек, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая летального исхода, с начала пандемии от последствий болезни скончались 58 человек, 5 851 больных выздоровели, в том числе 58 за прошедшие сутки.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.