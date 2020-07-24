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СНГ 24.07.2020 18:03

В Таджикистане 44 новых случаев заражения Covid-19

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, общее число инфицированных достигло 7 104 человек, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая летального исхода, с начала пандемии от последствий болезни скончались 58 человек, 5 851 больных выздоровели, в том числе 58 за прошедшие сутки.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]