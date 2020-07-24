Азербайджан создаст около 1 тыс. МВт мощностей в сфере ВИЭ посредством аукционов

Азербайджан планирует создание около 1 тыс. МВт дополнительных энергомощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) посредством проведения аукционов, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«До конца 2020 года мы планируем начать строительство ветряной электростанций мощностью 240 МВт и солнечной мощностью 200 МВт. Ожидается, что инвестиции в эти объекты в размере $400 млн позволят ежегодно производить 1,4 млрд кВт/час электроэнергии, сэкономить более 300 млн кубометров природного газа, сократить более чем 600 тыс. тонн выбросов углекислого газа и создать сотни новых рабочих мест. Параллельно, ведется подготовка к созданию около 1000 МВт дополнительной мощности через аукционы», - сказал Шахбазов в пятницу, выступая на открытии 14-й Бакинской Летней энергетической школе в Университете АДА на тему "Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии.
Министр подчеркнул, что расширение использования ВИЭ, повышение эффективности энергосистемы и постепенный переход к либеральной рыночной модели являются приоритетами современной энергетической политики Азербайджана.
«С этой целью подготовлено 4 новых законопроекта, готовятся еще два новых законопроекта и долгосрочная стратегия развития энергетического сектора», - сказал он.
Замминистра министра энергетики Эльнур Солтанов ранее сообщал, что всего отобрано 8 участков для строительства новых объектов в сфере ВИЭ. Из них на трех участках будут построены ветряная и солнечная электростанции компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ). По остальным 5 участкам аукцион на строительство новых электростанций может состояться в 2020 году.
Министерство энергетики Азербайджана в январе 2020 года подписало исполнительные контракты с компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ.
Реализация обоих проектов будет осуществляться по принципу build -own - operate (строительство - владение - эксплуатация).
Солнечная станция, которую построит Masdar, будет расположена в 75 км к юго-западу от Баку и введена в коммерческую эксплуатацию к 2022 году.
В настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии составляет 26,94 тыс. МВт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. МВт, солнечной - 23,04 тыс. МВт, биоэнергии - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.
В настоящее время общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.
Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.
Н.Аббасова
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