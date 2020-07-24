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ТЭК 24.07.2020 18:08

Азербайджан создаст около 1 тыс. МВт мощностей в сфере ВИЭ посредством аукционов

Азербайджан планирует создание около 1 тыс. МВт дополнительных энергомощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) посредством проведения аукционов, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«До конца 2020 года мы планируем начать строительство ветряной электростанций мощностью 240 МВт и солнечной мощностью 200 МВт. Ожидается, что инвестиции в эти объекты в размере $400 млн позволят ежегодно производить 1,4 млрд кВт/час электроэнергии, сэкономить более 300 млн кубометров природного газа, сократить более чем 600 тыс. тонн выбросов углекислого газа и создать сотни новых рабочих мест. Параллельно, ведется подготовка к созданию около 1000 МВт дополнительной мощности через аукционы», - сказал Шахбазов в пятницу, выступая на открытии 14-й Бакинской Летней энергетической школе в Университете АДА на тему "Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии.

Министр подчеркнул, что расширение использования ВИЭ, повышение эффективности энергосистемы и постепенный переход к либеральной рыночной модели являются приоритетами современной энергетической политики Азербайджана.

«С этой целью подготовлено 4 новых законопроекта, готовятся еще два новых законопроекта и долгосрочная стратегия развития энергетического сектора», - сказал он.

Замминистра министра энергетики Эльнур Солтанов ранее сообщал, что всего отобрано 8 участков для строительства новых объектов в сфере ВИЭ. Из них на трех участках будут построены ветряная и солнечная электростанции компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ). По остальным 5 участкам аукцион на строительство новых электростанций может состояться в 2020 году.

Министерство энергетики Азербайджана в январе 2020 года подписало исполнительные контракты с компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ.

Реализация обоих проектов будет осуществляться по принципу build -own - operate (строительство - владение - эксплуатация).

Солнечная станция, которую построит Masdar, будет расположена в 75 км к юго-западу от Баку и введена в коммерческую эксплуатацию к 2022 году.

В настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии составляет 26,94 тыс. МВт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. МВт, солнечной - 23,04 тыс. МВт, биоэнергии - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.

В настоящее время общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.

Н.Аббасова

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Тэги: ВИЭ, МОЩНОСТИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]