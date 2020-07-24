Лондон призвал Минск обеспечить соблюдение прав и свобод в ходе выборов президента

Миссия Великобритании в ОБСЕ призвала власти Белоруссии освободить всех задержанных в ходе текущей избирательной кампании и позволить гражданам республики в полной мере пользоваться данными им правами и свободами.

"Согласно данным местных неправительственных организаций, с начала избирательной кампании более 1000 человек были арестованы или задержаны за осуществление права на мирный протест или информирование об этих протестах. Много людей остаются произвольно задержанными", - говорится в заявлении миссии, озвученном на заседании постоянного совета ОБСЕ 23 июля. Его текст размещен на сайте британского правительства.

"Мы вновь призываем белорусские власти к освобождению всех тех, кто остается под стражей, а также к тому, чтобы людям позволили пользоваться своими правами и основными свободами, включая права на свободу слова, объединений и мирных собраний", - говорится в заявлении.

Британская сторона указала на недостаток прозрачности регистрации кандидатов в президенты, что привело к тому, что популярным оппозиционным политикам было отказано в участии в кампании, несмотря на то, что они подали свыше 100 тыс. необходимых для этого подписей. В связи с этим в миссии подчеркнули, что для сохранения доверия к избирательному процессу важно, чтобы все этапы избирательной кампании были открытыми, честными и прозрачными.

Миссия также выразила обеспокоенность тем, что из-за отсутствия своевременного приглашения от правительства Белоруссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ или Совета Европы не будет на выборах в республике. "Отсутствие этих миссий делает еще более важным предоставление неограниченного доступа на избирательные участки местным независимым наблюдателям", - говорится в заявлении.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.