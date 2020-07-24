Первый вице-президент Азербайджана: Правоохранительные органы США, Бельгии и других стран должны провести тщательное расследование фактов нападения армян на азербайджанцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обратилась к соотечественникам в связи с последними событиями на азербайджано-армянской границе и последующими армянскими провокациями на мирных акциях протеста азербайджанцев по всему миру.

«Меня, как и миллионы азербайджанцев по всему миру, глубоко возмутили недавние события, произошедшие в американском Лос-Анджелесе и в некоторых европейских столицах. Мирные патриотические акции азербайджанцев в поддержку своей Родины, заранее согласованные с соответствующими государственными органами, столкнулись с физическим насилием, агрессией и пещерной ненавистью некоторых представителей армянской диаспоры», - отмечается в заявлении Алиевой, опубликованном на ее официальной странице в Instagram.

Алиева отметила, что хорошо подготовленные, обученные провокаторы, пользуясь значительным численным преимуществом, атаковали мирных демонстрантов, нанося им травмы и увечья. В ряде случаев группы агрессивно настроенных армян нападали на азербайджанцев, которые были в этот момент одни и не могли противостоять оголтелой толпе.

«Взращиваемая десятилетиями идеология ненависти и азербайджанофобии приносит свои «уродливые плоды» - одни армяне забрасывают мирных азербайджанских демонстрантов камнями в центрах мировых столиц, другие стреляют по домам азербайджанских граждан из тяжелых артиллерийских орудий. История знает множество примеров совершения подобных преступлений против азербайджанского народа», - подчеркнула она.

Первый вице-президент подчеркнула, что более 30 лет армянский агитпроп, не без помощи многочисленной диаспоры, ведет оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, пытаясь оправдать эти жестокие преступления. «Не секрет, что абсолютное большинство клеветнических кампаний против нашей страны также инспирируется и финансируется именно армянской диаспорой. Градус ненависти и агрессии зашкаливает настолько, что некоторые ее представители решаются на беззаконие и бесчинства в столицах западных стран, считающих себя колыбелью демократии. Иначе как еще объяснить тот факт, что посольство Азербайджанской Республики забрасывается камнями, а мирным демонстрантам наносятся увечья в политическом центре объединенной Европы – Брюсселе?», - отметила она.

По ее словам, жуткие кадры насилия и вандализма из Лос-Анджелеса, Брюсселя и других городов, демонстрирующие истинное лицо наших противников, вызывают не только справедливое возмущение, но и обоснованные вопросы.

«Почему правоохранительные органы этих стран позволяют распоясавшимся бандитским группировкам совершать подобные бесчинства? Как можно закрывать глаза на эти преступления? От имени миллионов азербайджанцев всего мира я призываю правоохранительные органы США, Бельгии и других государств провести тщательное расследование этих событий, дать им соответствующую правовую оценку и привлечь всех виновных к ответственности, ибо зло должно быть наказано», - написала первый вице-президент Азербайджана.

Алиева также призвала многочисленные неправительственные организации, в том числе Freedom House, AmnestyInternational и Human Rights Watch, которые декларируют защиту прав человека своей миссией, дать справедливую оценку произошедшим событиям.

«Но пока мы их почему-то не слышим. Надеюсь, этим структурам хватит принципиальности, чтобы отойти от политики двойных стандартов и выступить с заявлениями, основанными на фактах», - подчеркнула она.

Первый вице-президент отметила, что произошедшее наглядно демонстрирует, насколько серьезную угрозу для мирного азербайджанского населения представляет захватническая политика Армении. «Наша задача - объединиться и настойчиво требовать со всех трибун справедливого расследования недавних актов насилия и привлечения виновных к ответственности. Каждый голос имеет значение! Я призываю азербайджанцев всего мира действовать сообща, объединив весь потенциал нашей диаспоры, дабы дать отпор бесчинствующему врагу. Но при этом мы должны помнить, что нельзя уподобляться варварам и бандитам, которыми движет пещерная ненависть и нетерпимость. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля», - написала Алиева.

А.Азизов