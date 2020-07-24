Продажи новостроек в США в июне взлетели до максимума с июля 2007 года

Продажи новых домов в США в июне подскочили на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 776 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Таким образом, показатель не только превзошел уровень начала года (в январе было продано составлял 774 тыс.), но и достиг максимума с июля 2007 года.

Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 682 тыс. домов, тогда как ранее был озвучен показатель в 676 тыс. То есть продажи подскочили на 19,4%, а не на 16,6%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения в июне на 4%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали подъем на 5%.

Таким образом, в прошлом месяце продажи новостроек достигли уровня начала года - в январе показатель составлял 774 тыс.

Рост спроса на новое жилье является позитивным сигналом для рынка недвижимости, показывая, что низкие процентные ставки по ипотечным кредитам и постепенное снятие локдаунов, введенных из-за пандемии коронавируса, способствуют восстановлению активности.

Продажи в июне относительно того же месяца 2019 года выросли на 6,9%.

Средняя цена нового дома выросла до $329,9 тыс. по сравнению с $311,8 тыс. годом ранее.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец июня составляло 307 тыс. В результате при нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 4,7 месяца. Эксперты традиционно считают, что данный показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.