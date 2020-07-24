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Внешняя политика 24.07.2020 19:15

Спикер парламента Азербайджана планирует посетить Россию после пандемии

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова планирует один из первых зарубежных визитов после пандемии коронавируса совершить в Россию, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Милли меджлисе.

"В пятницу Гафарова встретилась с послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым. Отметив, что азербайджано-российские отношения основаны на крепкой дружбе, посол выразил удовлетворение всесторонним развитием отношений между двумя странами", - сообщили в парламенте.

Гафарова отметила, что существующие отношения создали очень хорошую основу для будущих перспектив межпарламентского сотрудничества, и подчеркнула важность сотрудничества в гуманитарной сфере.

"Спикер парламента на встрече также решительно осудила недавние нападения армян на азербайджанцев, мирно протестующих в разных странах мира против провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном", - отметили в Меджлисе.

В свою очередь, Бочарников повторил, что Россия, как член Минской группы ОБСЕ, прилагает все усилия для мирного решения вопроса.

Во время встречи российский посол напомнил о приглашении председателя Федерального собрания Федерального совета России Валентины Матвиенко и сказал, что в РФ ждут спикера парламента Азербайджана с визитом в Москву.

"Гафарова, в свою очередь, выразила сожаление по поводу изменения времени всех визитов в связи с пандемией COVID-19, отметив, что один из первых ее визитов после пандемии будет в Россию", - сообщили в парламенте.

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Тэги: МЕДЖЛИС, РОССИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]