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Туризм 24.07.2020 22:18

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании, для них будет возобновлена выдача виз.

Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, оно размещено на официальном сайте правительства.

В соответствии с документом, Великобритания, Турция и Танзания вошли в перечень иностранных государств, граждане которых могут въезжать в Россию из этих государств через воздушные пункты пропуска через государственную границу.

В документе уточняется, что гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений.

Как сообщалось, с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение из аэропортов Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга с Великобританией, Турцией и Танзанией. В Великобритании рейсы будут выполняться в Лондон, в Турции - в Стамбул, Анкару, а с 10 августа - в Бодрум, Даламан и Анталью. В Танзании - на остров Занзибар.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]