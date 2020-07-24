Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании, для них будет возобновлена выдача виз.
Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, оно размещено на официальном сайте правительства.
В соответствии с документом, Великобритания, Турция и Танзания вошли в перечень иностранных государств, граждане которых могут въезжать в Россию из этих государств через воздушные пункты пропуска через государственную границу.
В документе уточняется, что гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений.
Как сообщалось, с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение из аэропортов Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга с Великобританией, Турцией и Танзанией. В Великобритании рейсы будут выполняться в Лондон, в Турции - в Стамбул, Анкару, а с 10 августа - в Бодрум, Даламан и Анталью. В Танзании - на остров Занзибар.
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