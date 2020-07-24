В МИД РФ, в ответ на заявления госсекретаря США о возможном вовлечении России в антикитайскую кампанию, подтверждают линию Москвы на дальнейшее укрепление сотрудничества с Пекином.

"Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, "вбить клин" в дружественные связи между Россией и Китаем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что в Москве "намерены и дальше укреплять сотрудничество с КНР, которое рассматриваем как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире".

Помпео накануне заявил, что по его мнению, Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.