В МИД РФ, в ответ на заявления госсекретаря США о возможном вовлечении России в антикитайскую кампанию, подтверждают линию Москвы на дальнейшее укрепление сотрудничества с Пекином.
"Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, "вбить клин" в дружественные связи между Россией и Китаем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.
В нем подчеркивается, что в Москве "намерены и дальше укреплять сотрудничество с КНР, которое рассматриваем как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире".
Помпео накануне заявил, что по его мнению, Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.
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