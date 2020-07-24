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Дальнее зарубежье 24.07.2020 20:26

МИД РФ: расцениваем заявление Помпео как очередную попытку "вбить клин" в дружественные связи Москвы с Пекином

В МИД РФ, в ответ на заявления госсекретаря США о возможном вовлечении России в антикитайскую кампанию, подтверждают линию Москвы на дальнейшее укрепление сотрудничества с Пекином.

"Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, "вбить клин" в дружественные связи между Россией и Китаем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что в Москве "намерены и дальше укреплять сотрудничество с КНР, которое рассматриваем как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире".

Помпео накануне заявил, что по его мнению, Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, США, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]