Индия импортировала в июне минимальные почти за 9 лет объёмы нефти

Индийский импорт нефти в июне упал до минимума с октября 2011 года из-за регламентных работ на НПЗ страны и слабого спроса на автомобильное топливо.

Согласно данным местной статистики, Индия, третий в мире потребитель и импортер нефти, получала в июне текущего года в среднем 3,2 млн баррелей нефти в сутки (б/с), это на 0,4% меньше показателей мая и на 28,5% меньше уровня июня 2019 года.

Согласно статистике, в прошлом месяце Индия впервые с июня 2009 года не импортировала нефть из Венесуэлы. В результате импорт нефти из Латинской Америки упал до 11-летнего минимума, в то время как закупки сырья в регионе Ближнего Востока выросли до семимесячного максимума и достигли в июне 67,12% в общем объеме импорта.

В прошлом месяце Ирак потеснил Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Индию, ОАЭ и Нигерия заняли соответственно третье и четвертое места, а США поместились на пятое место, которое ещё в мае принадлежало Венесуэле.

На объемы импорта сырья также повлияло намерение крупнейших нефтепереработчиков Индии Indian Oil Corporation, Reliance Industries и Bharat Petroleum приостановить работу некоторых своих НПЗ для профилактических ремонтных работ.

В целом спрос на нефть в Индии обычно ослабевает с июня в течение четырех месяцев из-за сезона муссонов, что влияет на строительную и транспортную отрасли.